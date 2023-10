Samsung Galaxy Z Flip5 5G (512 GB): prezzo STREPITOSO, solo 779€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone pieghevole clamshell davvero rivoluzionario; si chiama Galaxy Z Flip5 5G di Samsung ed è uscito da pochissimi mesi sul mercato internazionale. Il device è stato recensito benissimo dalla critica ed è stato apprezzato da subito dall’utenza che ne ha esaltato le performance e le prestazioni, oltre che il design mozzafiato. Rispetto alla generazione del 2022 infatti, non stravolge le linee ma le migliora, aumentando la dimensione del pannello esterno (che ora arriva a 3,4 pollici) e che consente di utilizzare il dispositivo anche “da chiuso”.

Fra le altre cose, segnaliamo che l’articolo in questione è in colorazione verde e presenta ben 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna (non espandibile). Viene venduto da un negozio terzo ma viene spedito dal noto portale di e-commerce americano. Lo pagherete solo 779,00€, una cifra praticamente irrisoria per quel che vale e per quanto offre. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G: il clamshell del momento

Acquistando questo smartphone da Amazon godrete di tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere e gratuita in 24 o 48 ore (o, al massimo, in tre giorni lavorativi se avete Prime), ma non finisce qui. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero e, cosa importantissima, avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Il Galaxy Z Flip5 5G è un dispositivo veramente unico, piccolo e leggero ma potentissimo; è infatti dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da 8 GB di RAM e da ben 512 GB di memoria interna. Ottimo anche il display interno flessibile e il comparto fotografico composto da ottiche premium. Con un prezzo di soli 779,00€ è da acquistare immediatamente, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.