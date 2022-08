Samsung Galaxy Z Flip4: un bel passo in avanti rispetto allo Z Flip3

Stando a quanto si osserva dal recente video di teardown del Galaxy Z Flip4 di Samsung, notiamo i vari miglioramenti che la compagnia ha apportato al dispositivo stesso rispetto alla versione del 2021.

In queste ore, il canale YouTube di PBK Reviews ha appena pubblicato un teardown relativo al recente pieghevole clamshell della società sudcoreana. Il video ha evidenziato le somiglianze con l’iterazione del 2021 e ha anche stabilito un nuovo standard sul fronte della riparabilità.

Samsung Galaxy Z Flip4: riparabilità migliorata?

Tutti i fan hanno atteso con ansia e impazienza il debutto del suddetto foldable di Samsung; da subito ci siamo accorti dei miglioramenti rispetto allo Z Flip3. Citiamo il processore più prestante, l’autonomia aumentata, il comparto fotografico di punta e non solo.

Da un video di PBK Reviews vediamo che lo Z Flip4 si può aprire, riparare e rimontare con una facilità estrema, proprio come il Galaxy Z Flip3. Il device non dispone di grosse modifiche alla sua estetica rispetto alla controparte del 2021. Notiamo che la batteria del nuovo modello è divisa in due sezioni ma per toglierle occorre fare con cura e utilizzare alcol isopropilico. Tuttavia, la cella energetica si trova sotto altri chip e componenti, quindi occorre fare uno sforzo aggiuntivo per rimuoverla.

Dal video possiamo vedere anche la fragilità del pieghevole di Samsung. Di fatto, lo scherm deve essere maneggiato con cautela e cura; in seconda analisi vediamo che l’architettura interna del telefono è leggermente diversa da quella dello Z Flip3. Pensiamo ai connettori che sono stati inseriti sul versante opposto del gadget e la batteria è stata attaccata alla scheda madre del device, proprio sotto il modulo fotografico. L’antenna 5G con supporto alle onde millimetriche mmWave invece, è stata ridimensionata e lo spazio della seconda è stato lasciato vuoto. Si può dire che la riparabilità stessa del dispositivo sia stata migliorata.

Se volete preordinare il device, sappiate che su Amazon si trova a 1147,33€ e sarà disponibile dal 25 di questo mese, ovvero da domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.