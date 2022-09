Samsung Galaxy Z Flip4 stressato e maltrattato: come ne sarà uscito? (VIDEO)

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip4 è sopravvissuto ad un pericoloso teardown. Scopriamo tutti i dettagli di cosa è avvenuto all’interno del video di Zac Nelson di JerryRigEverything.

Sicuramente, un’idea comune nella testa delle persone è che gli smartphone pieghevoli siano molto delicali e poco durevoli. Si pensa che questi, rispetto ai telefoni convenzionali non siano così resistenti e robusti. Samsung da tempo cerca di far capire la bontà dei suoi gadget agli utenti di tutto il mondo. Sono anni che produce foldable e oramai si può dire che questi terminali siano più che robusti.

Samsung Galaxy Z Flip4: ecco i dettagli del teardown

Potremmo stare ore a discutere del suddetto Z Flip4; si può pensare che sia poco resistente o, perché no, anche delicato. In realtà, dal video di teardown del canale YouTube possiamo osservare tutto l’opposto. Complimenti all’azienda sudcoreana per l’eccellente lavoro svolto.

Il noto portale di JerryRigEverything è da sempre apprezzato per i suoi test estremi; adesso pare che abbia preso il flip phone più famoso del momento e lo ha massacrato a dovere per capire la vera robustezza del gadget.

Vediamo nel dettaglio il video:il processo di smontaggio è semplice e lineare. Il pannello si rimuove con una pistola termica e qui capiamo subito che c’è un supporto metallico. Le lamelle aggiuntive servono per tenere saldo lo schermo al punto di cardine del prodotto.

Per togliere le back cover serve un po’ di forza e calore; il resto della procedura è alquanto semplice, ma sappiate che ci sono molte viti da aprire e sganciare. Giusto un po’ noiosa la procedura. Non c’è una camera a vapore per la dissipazione del calore; solo cuscinetti in grafite.

Vediamo poi che la cerniera è stata notevolmente migliorata. ora ci sono dei canali appositi che consentono di piegare il dispositivo. Basta riassemblare il tutto (ci vuole un po’) e il gioco sarà fatto.

Se volete il clamshell di Samsung, vi segnaliamo che è disponibile su Amazon a 1099,00€ con in omaggio il caricatore rapido da 25W. Grazie al sito, vi arriverà in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.