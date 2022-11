Samsung Galaxy Z Flip4: PREZZO TOP con sconto pazzo di 250€

Se state cercando un nuovo smartphone e volete provare la bellezza (e la comodità) di un pieghevole, non possiamo non consigliarvi il piccolo Z Flip4 di Samsung, un dispositivo eccellente, dotato di processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, display top da 120 Hz e fotocamere di punta.

Grazie agli sconti del Black Friday su Amazon poi, può essere vostro con soli 899,90€ al posto di 1149,00€. Capite bene che si risparmiano quasi 250€ sul prezzo di listino e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device. La versione in sconto è quella Purple con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interni. In confezione troverete il caricatore rapido da 25W.

Samsung Galaxy Z Flip4: a questo prezzo è da comprare al volo

Vi ricordiamo i numerosi vantaggi nell’acquistare un gadget del genere da Amazon: spese di spedizione gratuite, consegna celere in pochissimi giorni, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del sito e c’è perfino la possibilità di restituire gratuitamente il Flip-phone entro il 31 gennaio 2023 senza pagare nulla, ricevendo l’intero importo speso per l’acquisto sul vostro conto corrente.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 si presenta come un clamshell di ultima generazione con la piega che divide le due porzioni di spazio ma che “sparisce” alla vista dopo un po’ di minuti dal primo utilizzo. C’è, ma non da fastidio.

Il processore di Qualcomm garantisce performance eccellenti anche sul lato gaming, ma è un ottimo prodotto anche per l’uso più tradizionale. La memoria RAM da 8 GB, abbinata a Storage veloci da 128 GB e alla skin One UI di Samsung basata su Android 13, fa sì che tutto giri sempre fluido.

Ottime le chicche software per il comparto fotografico che dispone di due sensori fotografici da 12 Megapixel ciascuno, con selfiecam al seguito. A 899,90€ non potete lasciarvelo sfuggire: si risparmiano quasi 250€ sul prezzo di listino.

