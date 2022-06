Samsung Galaxy Z Flip4: l'autonomia sarà pazzesca

Stando a quanto si apprende, sembra che Samsung stia preparando il terreno per il debutto dei suoi foldable next-gen per il 2022. I dispositivi dovrebbero giungere sul mercato non prima della fine dell’estate e si legge che l’evento di presentazione dovrebbe essere previsto per il 10 agosto. Oltre al Galaxy Z Flip4, vedremo il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Watch 5, ma cosa aspettarci?

Sicuramente il flip phone è quello che cattura più interesse, per il semplice motivo che è il pieghevole più venduto. Logico quindi che la nuova versione sia in grado di canalizzare l’attenzione di tutti gli utenti, esperti, consumer e non solo. La società è sicura delle vendite di questo nuovo terminale e onestamente anche noi. Il rumor di oggi fa riferimento ad una caratteristica chiave del suddetto gadget: la batteria.

Samsung Galaxy Z Flip4: la batteria sarà più grande del previsto

Il Galaxy Z Flip4 dovrebbe avere un’autonomia migliorata, secondo quanto si legge in rete. Di fatto, finora questo è sempre stato un tallone di achille rispetto alla serie Fold. Ora le cose potrebbero cambiare. Da una fuga di notizie scopriamo che ci sarà una cella energetica da 3700 mAh; non un grande aggiornamento certo, ma quel che basta per avere un’autonomia eccellente alla pari con i competitor. per un telefono a conchiglia poi, è un vero record.

Ci sarà una batteria a doppia cella; entrambe le unità faranno parte della divisione Samsung SDI e saranno da 2555 mAh e da 1040 mAh. Ben 400 mAh in più rispetto allo scorso anno. Il device sarà più spesso (7,2 mm, con un upgrade di 0,3 mm). Non di meno, il portatile si ricaricherà più in fretta grazie allo standard di ricarica da 25W incorporato. Sebbene sia un piccolo aumento, questa tecnologia non è alla pari con quella dei brand rivali (Xiaomi 120W, OPPO 150W, etc).

Voi cosa ne pensate di questo modello? Siete curiosi? Intanto, sappiate che il Galaxy Z Flip3 si trova su Amazon a 749,99€ con un ulteriore coupon di 50€ da applicare al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.