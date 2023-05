Samsung Galaxy Z Flip4: il pieghevole più venduto TUO a meno di 750€

Il meraviglioso Samsung Galaxy Z Flip4 5G è un prodotto sensazionale, potentissimo, compatto, portatile, innovativo e ricco di tecnologia all’avanguardia. Sta nel palmo della vostra mano (quando è chiuso) ma può diventare grande quanto un “normale” smartphone semplicemente aprendo lo schermo foldable.

Una volta aperto infatti, ci troveremo di fronte ad un pannello da 6,7 pollici Dynamic AMOLED FHD+ con refresh rate di 120 Hz, supporto all’HDR10 e molto altro ancora. Quando è chiuso invece, dispone di un piccolo display esterno volto alla visualizzazione delle notifiche; pratico e comodo, come si suol dire. Pensate che è un’ammiraglia unica (lo vedremo) ma costa solo 749,00€ grazie agli sconti di Amazon. Il prezzo di listino dovrebbe essere di 1149,00€ ma l’offerta è veramente ghiotta. Noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: il Best Buy del giorno

Il Galaxy Z Flip4 5G di Samsung è un prodotto di ultima generazione; come dice anche il suo nome ufficiale, è compatibile con le reti 5G, dispone di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da RAM da 8 GB e da Storage da 128 GB al seguito, non espandibile. Il comparto fotografico poi è dotato di due sensori da 12 Megapixel cadauno che sono in grado di scattare foto meravigliose, video in 4K e non solo.

Acquistandolo da Amazon avremo accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in confezione troveremo un pratico caricatore da 25W da muro (in omaggio), ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono e, come se non bastasse, le spese di spedizione sono incluse nel costo del device. La consegna sarà celere e immediata grazie al servizio di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.