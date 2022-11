Samsung Galaxy Z Flip4: è UNO SPETTACOLO e costa POCHISSIMO

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è uno degli smartphone pieghevoli più apprezzati di sempre. Il device infatti, è potentissimo (il merito è del SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm), velocissimo in ogni sua operazione (grazie anche alla memoria RAM di ultima generazione) e dispone di un pannello che si piega davvero ben fatto, risoluto e nitido. Ovviamente è un dispositivo 5G-ready, quindi dotato del modem per la connettività next-gen.

Curiosando nelle offerte del giorno di Amazon, ci siamo imbattuti in una promozione eccezionale. Questo piccolo gioiello – adatto soprattutto a chi vuole un prodotto portatile che all’occorrenza diventa un classico smartphone – si trova in sconto a soli 740,00€. Capite bene che rispetto al prezzo di listino che è di 1179,00€ si risparmiano diverse centinaia di euro.

Samsung Galaxy Z Flip4: perché comprarlo?

Il device è dedicato appunto a tutti coloro che non vogliono un classico “padellone”, come si suol dire, ma non solo. È perfetto per tutti i nostalgici dei telefoni clamshell, ovvero “a conchiglia” che si aprono e chiudono in verticale. C’è anche un pratico mini display sulla parte posteriore che serve per la visualizzazione delle notifiche, dell’orario e della data e per poche altre informazioni. Fra le altre cose, arriva in tante frizzanti colorazioni, ma onestamente noi consigliamo sempre quelle classiche perché sono “evergreen”, come si suol dire. Nello specifico, questa è la tinta “Pink Gold” e si rivolge alle donne e agli amanti del lusso visto che richiama il look di un gioiello di pregio.

Il SoC a bordo è lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Una volta aperto, c’è un classico schermo DynamicAMOLED FullHD+ con refresh rate da 120 hz e dimensione di 6,7 pollici.

Insomma, è perfetto per tutti gli usi, per tutti i gusti ed è così piccolo (una volta chiuso) che quasi ve lo dimenticherete in tasca. A 740,00€ è un vero affare, ma siate veloci prima che terminino le scorte.

