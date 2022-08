Samsung Galaxy Z Flip4 e Fold4: come si comportano la batterie?

Come tutti sappiamo, Samsung ha svelato i nuovi smartphone top di gamma pieghevoli per il mercato internazionale. Sono già disponibili per il preordine e a breve dovrebbero arrivare nelle case dei clienti che ne hanno prenotato uno. Il 25 infatti, è la messa in vendita dei foldable sugli scaffali di tutto lo stivale.

I due articoli si presentano come terminali unici al mondo, con processore Snapdragon 8+ Gen 1 al seguito. Si chiamano Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 e hanno tante features interessanti. Citiamo la batteria più capiente su entrambi i modelli, la velocità di ricarica maggiorata e non solo.

Samsung: come si comporta l’autonomia dei nuovi foldable?

I colleghi di SamMobile hanno testato le velocità di ricarica di Galaxy Z Fold 4 e del Galaxy Z Flip 4 fianco a fianco in un nuovo video e i risultati potrebbero sorprenderti. Ma prima di andare avanti, ecco una rapida occhiata alle specifiche hardware e alla nostra configurazione di prova.

Andiamo con ordine: il Fold ha una batteria composta da due unità che sommate arrivano a 4400 mAh; il Flip invece, a 3700 mAh. Entrambi si ricaricano a 25W. SamMobile li ha caricati entrambi con il charger da 45W di Samsung. Come si saranno comportati?

In primo luogo dobbiamo segnalare che i due terminali non riescono a superare il limite fisico di 25W. Il Fold, per passare dallo 0 al 100% ha impiegato un’ora e 23 minuti. Il Flip invece ci ha messo 1 ora e 28 minuti.

Ad ogni modo, gli interessati possono vedere il video allegato sopra per capirne di più. Intanto vi segnaliamo che se volete, potete preordinar eil Fold4 a questo link. Costa 1853,29€ con spedizione gratuita per i possessori di un account Amazon Prime. È eccezionale, versatile, con fotocamere al top, processore di punta e ergonomia migliorata rispetto al passato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.