Samsung Galaxy Z Flip4: che AFFARE su Amazon, ma siate veloci (-250€)

Uno dei migliori smartphone pieghevoli del mercato, il Galaxy Z Flip4 di Samsung, è in super sconto oggi in occasione della settimana del Black Friday. Non dimentichiamo che è anche Cyber Monday, quindi vuol dire che le promo quasi si raddoppiano. Siate pronti, oggi si faranno affari interessantissimi. Non a caso, il Flip phone si porta a casa con 899,90€. Lo sconto è altissimo (parliamo di 249€ circa), e già solo per questo dovreste farci un serio pensierino.

La versione in sconto è quella in colorazione Graphite Grey e include 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno; praticamente è un piccolo computer per quanto è potente e ci sono anche due ottiche di punta davvero incredibili.

Samsung Galaxy Z Flip4: perché acquistarlo oggi?

Non dimentichiamo che il clamshell è un gadget che si piega davvero unico al mondo. Lo schermo posteriore permette la visualizzazione delle notifiche, dell’orario e di altre informazioni essenziali e le fotocamere da 12 Megapixel poste sul versante esterno consentono di realizzare scatti unici. Ottima anche la selfiecam che gira video in 4K super definiti. Il comparto software poi è coadiuvato da un software eccellente fatto apposta per sfruttare lo schermo pieghevole.

Il processore di bordo è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, un Must nel settore. Definirlo “potente” è dire poco. Il caricatore è incluso nella confezione grazie ad Amazon che ha scelto di dotare la scatola di questo accessorio (in origine non previsto per la vendita in bundle con il telefono).

Le spese di spedizione sono poi gratuite. Fra le altre cose, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Per 899,90€ con ben 249€ di risparmio sul prezzo di listino, capite bene che è un vero affare da prendere al volo, ma non fatevi trovare impreparati. Le promozioni termineranno fra pochissime ore.

