Samsung Galaxy Z Flip4 5G: prezzo da BEST BUY per poche ore su Amazon, correte

Se avete sempre desiderato uno smartphone pieghevole ma siete stati frenati dai costi proibitivi dei primi modelli, abbiamo una soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Il meraviglioso Galaxy Z Flip4 5G di Samsung infatti, si porta a casa con soli 879,00€ al posto di 1179,00€ grazie agli sconti pazzi di Amazon. Parliamo di un risparmio davvero elevato, pari al 24% sul prezzo di listino, ovvero 300€ in meno. Mica male. Inoltre, ci sono le spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto e la consegna è super rapida; sarà a casa vostra in pochissimi giorni, in tempo per essere posizionato sotto l’albero di Natale.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: il miglior pieghevole da comprare oggi

Acquistare questo Galaxy Z Flip4 5G da Amazon conviene per moltissime ragioni; in primo luogo avrete diritto ad una garanzia di ben due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il sito di darà anche la possibilità di restituire gratuitamente il telefono entro il 31 gennaio 2023, senza dover pagare nulla. Inoltre, se l’importo del prodotto risulterà troppo impegnativo per il vostro conto in banca, avrete la possibilità di dilazionarlo pagando il tutto in comode rate con il servizio di Cofidis. Basta solo la carta d’identità e il codice fiscale.

Tornando allo smartphone, potremmo dire che non ha bisogno di presentazioni: è un top di gamma con il processore Snapdragon 8+ Gen 1, ha una buona autonomia, uno schermo risoluto con refresh rate da 120 Hz, fotocamere di punta da 12 Mpx che girano video in 4K e una selfiecam con tante modalità pensato per gli amanti degli autoscatti. Tante sono anche le chicche software che l’azienda ha pensato per i suoi clienti.

Insomma, con 300€ in meno rispetto al costo di listino, il Galaxy Z Flip4 5G si presenta come il miglior pieghevole del momento. A 789,00€ non potete lasciarvelo sfuggire. Fate presto perché potrebbero finire le scorte da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.