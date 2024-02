Samsung Galaxy Z Flip4 5G: a soli 699,99€ è IMPERDIBILE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone clamshell e non sapete cosa acquistare, oggi vi consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip4 5G, un prodotto leggero, versatile, pieghevole, ricco di funzionalità di punta e con un prezzo super allettante. Il modello in questione è quello in colorazione Bora Purple, con 128 GB di memoria interna e RAM da 8 GB. Si tratta di un germinale con uno schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici e con un mini pannello AMOLED da 1,9″ esterno, perfetto per la visualizzazione delle informazioni chiave. Viene venduto da un rivenditore terzo ma è spedito da Amazon; costa 699,99€, è imperdibile a questa cifra quindi correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi. A questa cifra è un best buy.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: ecco perché comprarlo

Il modello in questione, come detto, viene venduto da un rivenditore terzo ma è spedito dal noto portale di e-commerce americano. Ciò implica che il device godrà dei medesimi vantaggi che si hanno con un dispositivo interamente gestito dal sito. In primo luogo, citiamo la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e veloce. Costa 699,99€, ma c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di ripensamenti o di gravi problematiche. Non di meno, si può dilazionare il pagamento con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Infine, sappiate che c’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Correte a prender questo fantastico gioiello.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 5G è un clamshell di punta, dotato di un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Costa solo 699,99€ ma è un vero best buy a questa cifra; prendetelo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.