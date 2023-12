Samsung Galaxy Z Flip4 5G: a meno di 800€ non puoi lasciartelo sfuggire

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso Galaxy z Flip4 5G di Samsung, nella sua iterazione color “Graphite” e con 8 GB di RAM e 128 GB di storage (non espandibili), costa solo 799,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: Best Buy a questa cifra

Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché si presenta come un terminale eccellente, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e con un design minimal e accattivante ancora adesso, anche dopo un anno e mezzo dalla sua uscita. Di fatto, il pannello è degno di nota, vi è un piccolo display esterno comodo per la visualizzazione delle info di base, ci sono ottiche di punta che girano video in 4K e l’autonomia vi farà stare tranquilli quando siete fuori casa. Con un prezzo irrisorio e con tanti vantaggi grazie al noto portale di e-commerce, non potete certo lasciarvelo sfuggire.

Lo smartphone di Samsung è un prodotto unico nel suo genere, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 5G incorporato, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, vi è un display AMOLED da 6,7″ interno che si piega e presenta anche il refresh rate da 120 Hz oltre alla risoluzione FullHD+.

Il Galaxy Z Flip4 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 799,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire, anche perché c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Vi sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono e c’è perfino la possibilità di fare il reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2024. Cosa aspettate? Questo clamshell di Samsung è un vero best buy a questa cifra.

