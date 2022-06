Samsung Galaxy Z Flip3: una resistenza mai vista prima (VIDEO)

Stando a quanto si apprende, sembra che il Samsung Galaxy Z Flip 3 sia sopravvissuto ad un test semplicemente “folle”. Il dispositivo ha retto fino a 418.503 pieghe. Ma andiamo con ordine.

Il flip phone dell’OEM sudcoreano si presenta come uno dei gadget più performanti di sempre; insieme allo Z Fold3, questo è uno dei foldable più venduti dell’ultimo periodo. Resiste all’acqua e la compagnia ha affermato, in fase di presentazione, che lo schermo può resistere fino a 200.000 piegature. In realtà, questo numero è mostruosamente più elevato, secondo quanto si osserva. Il merito va ad un meccanismo a cerniera semplicemente unico.

Samsung Galaxy Z Flip3: si piega ma non si spezza

Ad effettuare il curioso test ci ha pensato l’utente Mrkeybrd che ha svolto le prove per capire l’affidabilità del dispositivo in un test che è durato ben sei giorni. In uno show dal vivo poi, lo youtuber ha cercato di “rompere” il telefono, piegandolo fino allo sfinimento. C’è riuscito dopo 418.593 piegature. Follia.

Lo youtuber ha anche fatto una serie di drop test per testare la resistenza dello stesso e il suo grado di impermeabilità. Questo è un vero e proprio top di gamma in tutto e per tutto.

Ricordiamo, a proposito, che si può comprare a soli 749,99€ con spedizione gratuita. Volendo, potete risparmiare altri 50€ spuntando il coupon in fase di checkout. Ricordiamo che il gadget viene venduto in più colorazioni, ma dal sito ufficiale dell’azienda potete scegliere anche la versione bicolore BeSpoke, davvero unica. Quella verde o la nera però, sono le nostre preferite: classici evergreen.

Come detto dai test, il flip phone può resistere fino a 352.000 piegature senza il minimo danno. Questo si traduce in una robustezza unica senza precedenti. Il telefono potrebbe essere in grado di durare 7 anni con un uso stress, con oltre 150 aperture al giorno. Mica male. Cosa ne pensate?

