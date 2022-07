Samsung Galaxy Z Flip3, il RE dei foldable a prezzo REGALO (-36%)

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare se hai intenzione di mettere le mani sul miglior flip phone di quest’anno. Con lo sconto del 36%, infatti, il device di Samsung crolla ad appena 730€ e senza esagerazione rappresenta la migliore occasione della settimana per mettere le mani su un terminale Android che non ha eguali al mondo.

Scegliendo lo smartphone di Samsung ti arriva a casa un device completo di tutto e in grado di soddisfare ogni tua esigenza da tutti i punti di vista: il design, unico e inimitabile, ruota attorno alla presenza di materiali di altissimo livello e una particolare cerniera che ti permette di chiudere e aprire il telefono quante volte vuoi.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G crolla di prezzo su Amazon con il 36%: affare d’oro

Il display interno è ottimizzato alla perfezione per mostrare ogni tipo di contenuto in modalità estesa o a conchiglia, mentre il piccolo display esterno mette in risalto le informazioni più importanti per darti modo di gestirle senza essere costretto ad aprire il telefono. Sotto il cofano è presente un potente processore 5G di ultima generazione in grado di avviare in un istante ogni tipologia di applicazioni, mentre sul retro la fotocamera doppia è sempre pronta a stupirti con foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il miglior smartphone a conchiglia del momento al prezzo più basso di sempre su Amazon: può essere tuo in appena 1 giorno senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon. Acquistalo subito e scopri personalmente perché milioni di persone in tutto il mondo non riescono più a utilizzare uno smartphone differente.

