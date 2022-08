Samsung Galaxy Z Flip3: il Best Buy del giorno

Da pochi giorni Samsung ha svelato i nuovi device pieghevoli. Sono dispositivi potentissimi, versatili e che aggiungono tante migliorie ai già eccellenti i prodotti dello scorso anno. Tuttavia, hanno un prezzo abbastanza elevato. Ecco che quindi potrebbe aver senso comprare un device del 2021 per ottenere comunque un articolo dalle otto e me prestazioni ma dal prezzo decisamente molto più basso. A proposito infatti, vi citiamo il Galaxy Z Flip3 a soli 778,67€ su Amazon con spedizione gratuita.

Samsung Galaxy Z Flip3: un’offerta da non perdere

Si tratta di una scelta che dispone comunque di un prezzo molto contenuto rispetto a quello che offre. È un dispositivo pieghevole, potente e che vanta un sistema fotografico molto intrigante. Il software poi, è la vera killer feature di questo gadget. Ci sono tante piccole funzionalità pensate proprio per chi ama utilizzare il dispositivo da piegato. Fare una video chiamata con questo telefono è infatti un’esperienza unica e appagante così come un selfie, visto che a un target ben definito. Il processore poi non si farà rimpiangere i classici telefoni da gaming. È potentissimo quindi potrete giocare ai vostri titoli preferiti senza il minimo problema. Visitiamo anche la memoria RAM superveloce e lo storage da 128 GB, più che necessari per Archiviazione dei vostri contenuti o l’istallazione di app.

Fra le altre cose dovete ricordarvi anche che questo smartphone dispone di Android 12 e tu interfaccia proprietario di Samsung davvero piacevole alla vista e soprattutto molto pratica sul versante dell’usabilità.

Noi vi consigliamo sempre di acquistare i prodotti da Amazon perché da questo sito infatti riceverete numerosi vantaggi; citiamo iscrizioni gratuite, l’assistenza clienti eccezionale, ma non solo. Per qualsiasi problema vi basterà contattare il supporto tecnico di Amazon per ricevere tutto l’aiuto necessario. In ultima analisi, dobbiamo ricordarvi che questo prezzo eccezionale sarà valido per pochissime ore e non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito del costruttore visto che tra pochissimi giorni l’azienda coreana commercializzerà il nuovo modello.

Ad ogni modo, buon divertimento con il vostro nuovo Samsung Galaxy Z Flip3.

