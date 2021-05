Il nuovo rendering 3D di Samsung Galaxy Z Flip3 mostra il design del device in tutto il suo splendore. Un video promozionale trapelato del prossimo Flip-phone dell’OEM sudcoreano è stato avvistato online all’inizio di questa settimana. LetsGoDigital ha collaborato con il graphic design Giuseppe Spinelli per creare rendering 3D del dispositivo basati sulle immagini promo trapelate.

Samsung Galaxy Z Flip3: sarà veramente così?

Il Galaxy Z Flip3 sfoggerà un design bicolore. Ha una parte superiore sarà di colore nero e ospiterà lo schermo secondario e un sistema a doppia fotocamera verticale. La parte restante invece, avrà un colore diverso. Le voci sono diffuse che potrebbe essere disponibile in ben 8 colori diversi come grigio, bianco, viola, verde, nero, beige, blu e rosa.

L’esterno del Galaxy Z Flip3 dovrebbe essere protetto dal Corning Gorilla Glass Victus. Si prevede che arrivi con un rinnovato Armor Frame per una migliore resistenza alle cadute e ai danni accidentali. Inoltre, è probabile che il dispositivo venga fornito con il supporto per la resistenza agli schizzi.

Il Galaxy Z Flip3 potrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 12 megapixel e di un obiettivo ultrawide da 12 megapixel. Si dice che la dimensione dello schermo esterno sarà di 1,83 pollici. Lo schermo più grande consentirà agli utenti di leggere eventualmente l’intero messaggio di testo senza la necessità di aprire il dispositivo.

È probabile che lo schermo principale del telefono continui a sfoggiare un design a perforazione. Potrebbe essere dotato di una fotocamera da 10 megapixel per catturare selfie. Non è chiaro quale processore sarà presente sotto il cofano del dispositivo. Il clamshell potrebbe essere disponibile nelle versioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB.

È probabile che il Galaxy Z Flip3 abbia un prezzo di circa $ 1.499 negli Stati Uniti.Il nuovo terminale potrebbe diventare ufficiale insieme al Galaxy Z Fold3 a luglio o agosto. Quest’ultimo dovrebbe arrivare come il primo dispositivo Samsung con una fotocamera under display e si prevede inoltre che arrivi in commercio con il supporto per la stilo S Pen.

