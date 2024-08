Samsung Galaxy Z Flip3 5G è tuo al prezzo più basso di sempre

Samsung Galaxy Z Flip3 5G si è affermato nel panorama degli smartphone per il suo innovativo design pieghevole: caratteristica che ha segnato un vero punto di svolta per la tecnologia attuale. Questo dispositivo combina qualità costruttiva superiore, funzionalità all’avanguardia e specifiche tecniche di prim’ordine, offrendo un’esperienza d’uso senza pari ad un costo più accessibile che mai.

Approfitta dell’offerta su Amazon ed acquista ora Samsung Galaxy Z Flip3 5G con uno sconto speciale del 7%: bastano solo 459 euro per portare a casa questo sorprendente smartphone pieghevole nel più breve tempo possibile.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G al minimo storico

Controlla i messaggi, ascolta la tua musica preferita, scatta foto e molto altro ancora senza aprire il telefono: grazie al display esterno da 1,9 pollici, avrai tutto a portata di mano in modo veloce e semplice. All’interno, Samsung Galaxy Z Flip3 5G è invece dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e una frequenza d’aggiornamento di 120Hz.

Con 128GB di memoria interna, Samsung Galaxy Z Flip3 5G offre ampio spazio per tutte le tue app e i tuoi dati. Ideale per selfie e videochiamate, il telefono può essere sistemato in posizione rialzata su qualsiasi superficie per un utilizzo hands-free. Inoltre, il dispositivo è resistente all’acqua con certificazione IPX8.

Non perdere l’occasione: aggiungi subito al carrello il tuo Samsung Galaxy Z Flip3 5G al prezzo più basso mai visto e ricorda che la consegna sarà veloce e gratuita.