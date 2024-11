Samsung Galaxy Z Flip costa troppo? Nel 2025 potrebbe arrivare l'economico modello FE

Samsung è stata pioniera nel settore degli smartphone pieghevoli, stabilendo un vero e proprio primato. Dal momento che si tratta di una tecnologia ancora piuttosto acerba, tuttavia, telefoni come Galaxy Z Fold 6 e Galazy Z Flip 6 continuano ad avere costi ancora elevati. Per venire incontro a tutti gli utenti, da tempo si vocifera che Samsung lancerà una versione più economica dei propri pieghevoli e, forse, c’è una prima timida conferma: nel 2025 potrebbe arrivare un Galaxy Z Flip FE.

Si chiamerà Galaxy Z Flip 7 FE

Secondo un’indiscrezione dell’analista Ross Young, Samsung starebbe lavorando a un pieghevole Flip per il 2025, rafforzando le voci di corridoio precedenti. È possibile che non si tratterà di una versione del modello Galaxy Z Flip 6, bensì direttamente del Galaxy Z Flip 7, in edizione FE.

Questo marchio, che è l’abbreviazione di Fan Edition, indica una versione più pratica ed economica rispetto ai top di gamma. Il prezzo più basso è dovuto alla sostituzione dei materiali di costruzione, oltre che modificando delle caratteristiche base dello smartphone, come le fotocamere.

Ross Young ha inoltre affermato che il display del presunto Galaxy Z Flip 7 FE sarà probabilmente lo stesso di quello “base”, ovvero lo Z Flip 7, ma il processore e i sensori fotografici potrebbero essere diversi. I dettagli esatti sono, ovviamente, ancora sconosciuti, ma precedenti indiscrezioni parlano di un rilascio simultaneo con altri dispositivi Samsung e che il modello FE potrebbe essere dotato di un processore Exynos 2400.

Ma non è finita qui, perché Young ha parlato anche di un secondo modello, questa volta Fold: si tratta del Galaxy Z Fold 7 SE (Special Edition), che somiglierà a Galaxy Z Fold 6 SE (per ora disponibile soltanto in Corea del Sud). Ancora non è chiaro quando è previsto il rilascio di questa nuova edizione e la questione è ancora troppo prematura per arrivare a conclusioni certe.