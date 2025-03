Samsung Galaxy Z Flip 7 risolverà solo in parte la più grande pecca del Flip 6

Negli ultimi anni, diversi produttori di smartphone hanno compiuto passi da gigante nel tentativo di migliorare la capacità delle batterie, valutando il passaggio a tecnologie innovative come il silicio-carbonio: Samsung, da questo punto di vista, è ancora un po’ reticente.

Nemmeno il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 7 sembra destinato a seguire questa tendenza, portando con sé un minimo incremento rispetto al modello precedente, che difficilmente entusiasmerà gli utenti.

Samsung Galaxy Z Flip 7 avrà una batteria leggermente più grande

Samsung Galaxy Z Flip 6, lanciato lo scorso anno, offre una batteria da 4.000 mAh, appena sufficiente per l’uso quotidiano ma non certo in grado di coprire più di un giorno senza la necessità di una ricarica. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 7 sarà invece equipaggiato con una batteria un filo più capiente, passando a 4.300 mAh. Un aumento di soli 300 mAh, che non rappresenta un progresso significativo, soprattutto se confrontato con i moduli degli altri dispositivi in arrivo.

Secondo le fonti, Samsung Galaxy Z Flip 7 manterrà la configurazione a due batterie: una più piccola da 1.189 mAh ed una più grande da 2.985 mAh. È importante notare che la capacità nominale (rated capacity) è diversa da quella tipica (typical capacity), che è generalmente quella pubblicizzata dai produttori. Questo modesto miglioramento si scontra inevitabilmente con i rumor che coinvolgono il futuro Samsung Galaxy S26 Ultra, che potrebbe debuttare con una batteria “mostruosa” da 7.000 mAh: una differenza che mette in luce come il Galaxy Z Flip 7 continuerebbe a restare un passo indietro in termini di innovazione.

C’è però chi spera che l’introduzione del chip Snapdragon 8 Elite possa in parte compensare le mancanze della batteria, migliorando l’efficienza energetica. Comunque sia, vi ricordiamo che Samsung dovrebbe presentare il Galaxy Z Flip 7 insieme al Galaxy Z Fold 7 durante il prossimo evento Unpacked, previsto per il mese di luglio.