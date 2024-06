Samsung Galaxy Z Flip 6 potrebbe costare circa 150€ in più in Europa

Mancano poche settimane all’evento Unpacked di Samsung, in programma per il prossimo 10 luglio, in cui verranno svelati alcuni dei prodotti più attesi. Tra questi anche il Galaxy Z Flip 6, anche se alcuni leak non sembrano far ben sperare: sembrerebbe, infatti, che il nuovo dispositivo pieghevole di casa Samsung subirà un aumento di prezzo in Europa rispetto al suo predecessore, il Galaxy Z Flip 5.

Impennata dei prezzi in Europa (e USA)

Come riporta Saminsider, un rivenditore europeo avrebbe già pubblicato i prezzi dei prossimi modelli pieghevoli, indicando un aumento di circa 150 euro. La variante da 256 GB di Samsung Galaxy Z Flip 6 viene commercializzata a 1.339,99 euro, mentre il modello da 512 GB a 1.466,99 euro.

Per fare un paragone, il modello precedente – ovvero il Galazy Z Flip 5 – rilasciato lo scorso anno, è stato commercializzato a 1.199 euro per la versione da 256 GB e a 1.319 per quella da 512 GB. Un aumento di prezzo importante, che pare non sarà limitato alla sola Europa.

Report recenti, infatti, suggeriscono che il Galaxy Z Flip 6 costerà circa 100 dollari in più anche negli Stati Uniti, indicando quindi un’impennata dei prezzi diffusa a livello globale, sebbene l’entità dell’aumento sembrerebbe variare di Paese in Paese. Resta da vedere se le nuove funzionalità e migliorie del modello in uscita sapranno giustificare un prezzo più alto.