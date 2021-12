Samsung al 50% di sconto grazie ai Last Minute Xmas di Unieuro

Continua la magia del Natale da Unieuro che, grazie ai Last Minute Xmas, sta scontando fino al 50% i migliori smartphone Samsung, come questo incredibile Samsung Galaxy Z Flip 3 5G tuo a soli 799 euro, invece di 1.498,90 euro. Un prezzo davvero incredibile che permette di portarti a casa un formidabile top di gamma che tutti sognano di avere. Meglio non lasciarsi sfuggire questi sconti pazzeschi. Sono le ultime offerte di Unieuro di Natale disponibili fino al 24 dicembre, salvo esaurimento scorte.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G: la Best Inventions of 2021 a un prezzo bomba grazie a Unieuro

Vi rendete conto che grazie ai Last Minute Xmas di Unieuro possiamo acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, nominato Bets Invention of 2021, a 700 euro in meno dal prezzo di listino? Stiamo parlando di uno sconto pari quasi al 50% per un top di gamma che rientra tra i migliori smartphone in assoluto.

Il pieghevole di Samsung è davvero elegante e comodo da portare. Diventerà un compagno di viaggio inseparabile. Lo puoi tranquillamente mettere in una tasca o in borsa. Con un semplice scatto si aprirà facendoti entrare nel suo meraviglioso ecosistema. Insomma, una vera e propria rivoluzione del concetto di smartphone che oggi può diventare realtà grazie all'offerta proposta da Unieuro che lo sconta a soli 799 euro, invece di 1.498,90 euro.

Un look unico come il tuo stile che ti accompagnerà ovunque, al lavoro, a una cena elegante o in compagnia dei tuoi amici. Uno smartphone davvero esclusivo che è anche pieno di sostanza. Una fotocamera anteriore da 10MP e due fotocamere posteriori da 12MP, rispettivamente ultra-grandangolare e grandangolare, renderanno i tuoi scatti davvero unici. E con il display esterno i tuoi selfie saranno sempre impeccabili senza nemmeno dover aprire il tuo nuovo smartphone. E poi con il chip più veloce finora inserito in un Galaxy Z non dovrai preoccuparti di nulla, ci penserà a tutto lui, il tuo nuovo compagno di viaggio.

Quindi non c'è tempo da perdere. Grazie ai Last Minute Xmas di Unieuro acquisti il tuo tanto desiderato Samsung Galaxy Z Flip 3 5G a soli 799 euro.