Samsung Galaxy Watch7: promo potente alla Festa delle Offerte Prime

Design accattivante, funzionalità avanzate, sensori precisi e intelligenza artificiale. Questo è il nuovo Samsung Galaxy Watch7 44 mm, un vero e proprio compagno di vita e avventure. Oggi è in offerta speciale su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime. Hai solo oggi per acquistarlo a soli 274€, invece di 349€.

Un’ottima opportunità per indossare al tuo polso uno smartwatch top di gamma davvero speciale. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili a partire da soli 54,80€ al mese a tasso zero. L’opzione la selezioni alla pagina dell’articolo, prima di metterlo in carrello. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa.

Samsung Galaxy Watch7 44 mm: tutto a portata di polso

Indossando il nuovo Samsung Galaxy Watch7 44 mm hai veramente tutto a portata di polso. Acquistalo adesso a soli 247€ su Amazon. Si tratta di un’occasione unica con la Festa delle Offerte Prime 2024. Il suo design non passa di certo inosservato grazie al vetro smussato e alle cuciture colorate.

Il nuovo processore da 3nm è ancora più potente per svolgere al meglio tutte le tue attività quotidiane. Vai da un’applicazione all’altra senza attese e goditi una batteria ottimizzata. Il sensore BioActive è stato perfezionato per avere una precisione di livello superiore e così monitorare salute, sonno e allentamento.

Scopri tutte le funzionalità integrate con la Galaxy AI per un’esperienza ancora più efficiente. Acquistalo adesso a soli 274€, invece di 349€.