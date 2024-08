Samsung Galaxy Watch7, già in offerta: con il codice sconto risparmi

Nuovo di fiamma e con il meglio della tecnologia, ma già in offerta ad un prezzo molto interessante. Usando il codice sconto “AGOSTO24”, il Samsung Galaxy Watch 7 può essere tuo a solamente 275,41€.

Il Galaxy Watch 7 è equipaggiato con un display Super AMOLED da 1,4 pollici, che offre una risoluzione di 480×480 pixel. Il display è protetto da Sapphire Crystal, un materiale estremamente resistente ai graffi, che garantisce durabilità anche nelle condizioni più impegnative. Il design è completato da una cassa in alluminio: è leggerissimo, appena 33,8 grammi!

Il nuovo chipset Exynos W1000 a 3 nm, il primo di questo tipo a essere utilizzato in uno smartwatch, offre prestazioni notevolmente migliorate rispetto alle versioni precedenti, con una velocità di elaborazione tre volte superiore e una maggiore efficienza energetica del 30%. Questo si traduce in un’esperienza d’uso fluida e reattiva, con un notevole risparmio di batteria. Parlando di autonomia, la versione da 44mm è dotata di una batteria da 425 mAh, che garantisce una durata di oltre due giorni con un uso normale.

In termini di funzionalità, il Galaxy Watch 7 è equipaggiato con il meglio della tecnologia disponibile. Tra le altre cose, include una vasta gamma di sensori per il monitoraggio della salute, come il sensore BioActive, che misura la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), e supporta anche l’ECG e il monitoraggio della pressione sanguigna. Inoltre, Samsung ha introdotto nuove funzionalità come il monitoraggio dell’AGE (Advanced Glycation End products), che offre ulteriori dati sulla salute metabolica. Il sistema operativo Wear OS 5 con interfaccia One UI Watch 6 migliora ulteriormente l’usabilità, offrendo nuove gesture come il “Double Pinch” per controllare varie funzioni dell’orologio in modo intuitivo.

