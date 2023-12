Samsung Galaxy Watch6 in REGALO su MediaWorld: solo 279€

Approfitta subito delle offerte speciali di MediaWorld che ti garantiscono anche la consegna a domicilio entro Natale! Acquista il Samsung Galaxy Watch6 44mm a soli 279 euro, invece di 349 euro. Si tratta di una super promozione per questa novità del colosso coreano. La cassa in alluminio da 44 millimetri è super resistente e impermeabile. Il vetro in cristallo zaffiro non teme urti né graffi.

Samsung Galaxy Watch6 44mm: una novità in super sconto

Sconto pazzesco per il Samsung Galaxy Watch6 44mm su MediaWorld! Impara a conoscere il tuo corpo grazie ai suoi sensori che forniscono analisi approfondite su salute, benessere e allenamento. Grazie a tutto questo potrai accedere ad allenamenti pensati su misura per te. Inoltre, mentre svolgi le tue attività quotidiane, il tuo nuovo smartwatch misura frequenza cardiaca, pressione arteriosa, livello di stress e, in qualsiasi momento, può effettuare anche un elettrocardiogramma.

Addirittura, questo orologio di ultimissima generazione, è in grado di misurare la tua composizione corporea. Così tieni traccia dei tuoi progressi con oltre 90 modalità di allenamento sapendo se stai facendo troppo o troppo poco. Addirittura puoi anche controllare la fotocamera del tuo smartphone per scattare foto da lontano. Cosa stai aspettando? Questo e molto altro ti stanno aspettando su MediaWordl. Acquistalo subito a soli 279 euro, invece di 349 euro.

