Samsung Galaxy Watch 6: prezzo SHOCK (-24%)

Vuoi acquistare uno smartwatch che ti permetta di gestire tutto dal polso, ma che sia anche estremamente stiloso ed elegante? Allora non farti scappare il Samsung Galaxy Watch 6 Classic in sconto del 24% su Amazon, solo per i più fortunati. Se lo metti nel carrello ora, hai l’opportunità di aggiudicartelo ad appena 250,72€ invece di 329,00€.

Classico, elegante, color argento: Samsung Galaxy Watch 6

Il Samsung Galaxy Watch 6 è un smartwatch avanzato che unisce eleganza e funzionalità per offrire un’esperienza completa. Dotato di una cassa in alluminio e un display Super AMOLED da 1,4 pollici, presenta un design sofisticato e resistente.

Le sue capacità di monitoraggio della salute includono sensori per la frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e monitoraggio del sonno, con l’innovativa tecnologia Samsung BioActive Sensor. Inoltre, il dispositivo offre oltre 90 modalità di allenamento e monitoraggio automatico delle attività, ideale per gli appassionati di fitness.

Il Samsung Galaxy Watch 6 supporta il monitoraggio dell’ECG e della pressione arteriosa, approvato da autorità sanitarie, e utilizza Wear OS per un’esperienza utente fluida con accesso a un vasto ecosistema di app. Con la connettività LTE opzionale, puoi rispondere a chiamate e messaggi senza lo smartphone. La batteria dura fino a 40 ore con ricarica wireless rapida, e la resistenza all’acqua e alla polvere è garantita da certificazioni IP6.

Inoltre, include Bixby per assistente vocale, Samsung Pay per pagamenti contactless e integrazione con SmartThings per il controllo di dispositivi domestici intelligenti, rendendolo un compagno versatile e indispensabile. Acquistalo subito finché è in sconto del 24%!