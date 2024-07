Samsung Galaxy Watch6, prezzaccio fenomenale: tuo a meno di 200€ (Prime Day)

Tanta tecnologia sempre al polso per prenderti cura del tuo benessere. Il Samsung Galaxy Watch6 è in offerta su Amazon ad un prezzaccio ultra-competivo. Con le offerte del Prime Day 2024, oggi lo paghi solamente 199€ anziché 349€. Davvero niente male!

Il Samsung Galaxy Watch6 44mm rappresenta un miglioramento rispetto ai modelli precedenti, mantenendo un design elegante e introducendo un display AMOLED da 1.5 pollici con una risoluzione di 480×480 pixel. Questo display offre una luminosità eccezionale, raggiungendo fino a 1.897 nit, che lo rende facilmente leggibile anche alla luce diretta del sole.

Il cuore del Galaxy Watch6 è il processore Exynos W930, che offre un incremento del 18% nella velocità di clock rispetto al suo predecessore. Questo, insieme ai 2 GB di RAM, garantisce un’esperienza d’uso fluida e reattiva, permettendo di gestire facilmente le app e le notifiche. Tuttavia, la batteria da 425 mAh può durare circa 36-48 ore con un uso moderato. Si tratta di un dato simile a quello di altri smartwatch con funzionalità analoghe e leggermente superiore a quello offerto dagli Apple Watch.

In termini di funzionalità, il Galaxy Watch6 è ricco di strumenti per la salute e il fitness. Include il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, la misurazione della composizione corporea tramite analisi di impedenza bioelettrica, e un’app rinnovata per il sonno che offre coaching personalizzato basato sul cronotipo dell’utente. Inoltre, il dispositivo supporta una vasta gamma di app di terze parti tramite il Google Play Store.

