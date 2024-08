Samsung Galaxy Watch6, nuovo minimo storico: non puoi perdertelo (Amazon)

Il Samsung Galaxy Watch6 da 44 mm in versione color grafite è attualmente disponibile su Amazon al prezzo incredibile di 199€, ridotto drasticamente rispetto al prezzo originale. Questa è un’occasione a tempo limitato per ottenere uno degli smartwatch più avanzati di Samsung ad un prezzaccio fenomenale.

Il Galaxy Watch6 presenta un design elegante e moderno, con un display AMOLED da 44 mm che offre colori vividi e un’interfaccia touch screen intuitiva. La colorazione in grafite conferisce un aspetto sofisticato, adatto sia per un utilizzo quotidiano che per occasioni formali.

Il Galaxy Watch6 è dotato di una vasta gamma di funzionalità avanzate, tra cui il monitoraggio della salute e del fitness, notifiche smart, e integrazione completa con l’ecosistema Samsung. Le principali funzionalità includono:

Monitoraggio della Salute: Sensore di frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno , rilevazione dell’ossigeno nel sangue, e monitoraggio dello stress.

, rilevazione dell’ossigeno nel sangue, e monitoraggio dello stress. Misurazione dei progressi nell’alimentazione: la funzione BIA consente di stimare la composizione corporea (massa magra, grasso viscerale, ecc). E’ uno dei pochi smartwatch ad averla.

consente di stimare la composizione corporea (massa magra, grasso viscerale, ecc). E’ uno dei pochi smartwatch ad averla. Fitness Tracking: Modalità di allenamento multiple, GPS integrato, e resistenza all’acqua fino a 5 ATM, ideale per il nuoto.

Connettività: Compatibilità con Bluetooth, Wi-Fi e NFC per pagamenti contactless e sincronizzazione con smartphone.

La batteria del Galaxy Watch6 offre una durata significativa, consentendo un utilizzo prolungato senza frequenti ricariche. Grazie all’ottimizzazione del sistema operativo Wear OS, le prestazioni sono fluide e reattive, garantendo un’esperienza utente eccellente.

Il prezzo del Galaxy Watch6 è crollato momentaneamente sotto i 200€. Con questo sconto, la questione non si pone nemmeno: è lo smartwatch su cui puntare assolutamente.