Samsung Galaxy Watch6 in super offerta: risparmi subito 90€

Il Samsung Galaxy Watch6 da 44mm è in forte sconto su Amazon. Attualmente è disponibile a soli 259€, con un risparmio del 26% sul suo normale prezzo di 349€.

Tra le altre cose, il Galaxy Watch6 spicca per l’ottimo sistema di monitoraggio del sonno, che fornisce un’analisi dettagliata delle varie fasi del sonno, tra cui veglia, sonno leggero e profondo, e la fase REM. Questo smartwatch non si limita a registrare, ma offre anche consigli personalizzati per migliorare la routine del sonno, supportando un approccio a 360 gradi al benessere.

La funzione di misurazione della composizione corporea è un’altra caratteristica decisamente interessante – anche considerando che sono pochissimi gli smartwatch in commercio che offrono una funzionalità simile. Grazie al sensore Samsung BioActive, gli utenti possono ottenere dati precisi sulla propria composizione corporea, ottenendo un aiuto preziosissimo nella valutazione dei loro progressi con la dieta e il fitness

Ovviamente, troviamo tutte le funzionalità avanzate che ci si aspetta in uno smartwatch, come il monitoraggio cardiaco con sensore PPG, oltre che la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue e via dicendo.

Samsung ha fatto un lavoro estremamente importante sul fronte del design, che risulta elegante, moderno ed estremamente comodo da indossare. La cornice, ridotta al minimo, massimizza lo spazio sul display, rendendo le operazioni di navigazione e visualizzazione dei contenuti estremamente semplici.

Il Samsung Galaxy Watch6 si distingue nel mercato degli smartwatch per la sua combinazione di funzionalità avanzate di monitoraggio della salute e del benessere, oltre che per il suo design elegante e distintivo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando 90€.