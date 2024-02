Samsung Galaxy Watch6 in offerta: il prezzo crolla grazie al codice sconto

Il Samsung Galaxy Watch 6 da 44mm è un sofisticato orologio smart che unisce eleganza e tecnologia avanzata per offrire una completa esperienza di monitoraggio della salute e del fitness. Attualmente in offerta su eBay a soli 224€ grazie al codice sconto “SANVALENTINO”.

Il Galaxy Watch 6 si distingue grazie al suo design sottile ed elegante, che lo rende comodo da indossare per lunghe giornate. Con cinturini sostituibili con un semplice clic, è possibile passare da uno stile adatto per l’allenamento a uno più adatto per uscire, con facilità e versatilità.

Il vetro ultra resistente in cristallo di zaffiro rende il display dell’orologio resistente e robusto, mentre le classi IP68 e 5ATM lo rendono sufficientemente resistente da poterti accompagnare in tutte le tue avventure, sia che tu stia facendo sport all’aperto o semplicemente esplorando la città.

Il Galaxy Watch 6 offre un monitoraggio avanzato del sonno, permettendoti di comprendere meglio le tue notti per sfruttare al meglio le tue giornate. Inoltre, il pacchetto di monitoraggio cardiaco integrato ti offre tranquillità, misurando periodicamente il battito e il ritmo cardiaco e avvisandoti in caso di anomalie.

Con funzioni aggiuntive come il controllo della pressione sanguigna, il monitoraggio dell’attività fisica e la possibilità di inviare messaggi, effettuare chiamate e ascoltare musica in streaming direttamente dall’orologio, il Galaxy Watch 6 è molto più di un semplice orologio: è un compagno intelligente per il tuo stile di vita attivo e connesso.

Il Samsung Galaxy Watch 6 è un’opzione versatile e completa per coloro che cercano un orologio smart affidabile per monitorare la salute e il fitness. Approfitta dell’offerta su eBay e acquistalo subito con un grande risparmio!

