Samsung Galaxy Watch6 Classic in offerta: risparmi 140€, ma devi fare in fretta

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic è attualmente disponibile su Amazon a 309,00€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale di 449,00€. Questo smartwatch combina il design di un elegante orologio analogico con la tecnologia avanzata di un wearable di ultimissima generazione.

Il Galaxy Watch6 Classic presenta un display AMOLED da 1,5 pollici con una risoluzione di 480×480 pixel, garantendo immagini nitide e colori vivaci. Il display è protetto da vetro in zaffiro, resistente ai graffi e agli urti. La lunetta rotante, caratteristica distintiva dei modelli Classic, permette una navigazione intuitiva tra le app e le impostazioni del dispositivo.

Il dispositivo è alimentato dal chip Exynos W930, che offre prestazioni migliorate grazie a una velocità di clock di 1,4 GHz e 2 GB di RAM. Questo garantisce un’esperienza utente fluida, con animazioni reattive e tempi di caricamento rapidi per le app più esigenti. Il sistema operativo Wear OS 4, combinato con l’interfaccia One UI 5 di Samsung, fornisce un ambiente user-friendly con accesso facile a un’ampia gamma di applicazioni.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, il Galaxy Watch6 Classic include sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ECG, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e della temperatura cutanea. Inoltre, il dispositivo è in grado di monitorare la composizione corporea attraverso l’analisi dell’impedenza bioelettrica, offrendo dati dettagliati su massa grassa, muscolare e ossea.

La durata della batteria del Watch6 Classic è stata migliorata rispetto ai modelli precedenti, con la versione da 47 mm che ospita una batteria da 425 mAh, garantendo oltre 30 ore di utilizzo con il display sempre attivo. La ricarica è rapida e avviene tramite un cavo USB-C incluso. Rimane ancora pochissimo tempo: acquistalo ora per risparmiare 140€.