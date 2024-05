Samsung Galaxy Watch5 Pro, prezzo in picchiata: da 499 a soli 209 euro

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è in offerta su Amazon ad un prezzo bomba. Grazie allo sconto del 58%, il prezzo crolla al valore minimo di sempre: solo 209 invece di 499€.

Un chipset potente per un’esperienza d’uso fluida e senza intoppi e un’ottima autonomia, tra le migliori in questo segmento del mercato. Con una capacità di 590mAh, la batteria può durare fino a tre giorni con un uso regolare, un vero vantaggio rispetto alla maggior parte degli altri smartwatch sul mercato.

Sul fronte del monitoraggio della salute, il Watch5 Pro è fenomenale. Non ci stancheremo mai di ripetere che, quelli di Samsung, sono trai pochissimi device wearable sul mercato ad offrire anche la BIA, cioè la misurazione della massa corporea divisa per massa grassa, massa magra, struttura ossea, idratazione e via dicendo.

Troviamo poi le altre funzionalità che ci si aspetta su uno smartwatch premium, come il rilevamento automatico di attività sportive come ciclismo, corsa e camminata all’aperto, oltre a supportare oltre 90 attività monitorate manualmente.

E poi ovviamente il monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di SpO2 e il tracking della qualità del sonno – tra le altre cose.

Le applicazioni preinstallate, come Google Assistant e Samsung Health, garantiscono un’ottima integrazione con l’ecosistema Android, rendendo questo dispositivo non solo un orologio, ma un assistente digitale completo​.

La qualità costruttiva è eccellente! . La cassa in titanio e il vetro zaffiro garantiscono una resistenza superiore, rendendolo ideale per l’uso quotidiano e le avventure all’aria aperta​. Non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo: acquistalo subito al miglior prezzo di sempre.