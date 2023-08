Samsung Galaxy Watch5 Pro: 200€ di sconto rendono l'acquisto OBBLIGATORIO

Giornalmente Amazon propone offerte incredibili, ma questa è davvero pazzesca. Riguarda il bellissimo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro il cui prezzo di listino di 499 euro crolla a quota 299 euro con un risparmio di ben 200 euro che gli permettono di raggiungere il suo minimo storico assoluto sul web.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: pochi i rivali a questo prezzo

Frontalmente la cassa circolare in titanio abbraccia un bellissimo pannello touch a colori ad altissima risoluzione con un display più resistente grazie al cristallo di zaffiro. Sul versante opposto è presente il potente sensore bioattivo 3 in 1 che presenta tre sensori di salute per monitorare la frequenza cardiaca e controllare la salute cardiovascolare per rilevare frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite.

Il precisissimo sensore HR registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), effettua ECG (elettrocardiogramma) e molto altro ancora. Questo smartwatch permette di conoscere al meglio il vostro sonno con la tecnologia di monitoraggio che pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento, comprende e traccia le fasi del sonno (sveglio, leggero, profondo, REM) tramite 8 simboli di animali.

La nuovissima funzione Route Workout dell’orologio fitness consente di importare percorsi di allenamento in formato GPX dal vostro smartphone all’orologio, e sincronizzarli sulla vostra mappa di allenamento. Come se non bastasse, questo dispositivo rileva automaticamente cosa state facendo grazie al supporto di oltre 90 esercizi. Ottima, infine, l’autonomia con una durata della batteria di diversi giorni e la possibilità di ricaricarla velocemente (ci vogliono circa 30 minuti per passare dallo 0% fino al 45% di carica).

Non perdete altro tempo e sbrigatevi a mettere subito nel carrello lo smartwatch di fascia premium di Samsung per riceverlo direttamente a casa in pochissimi giorni con le spese di spedizione gratuite. Il prezzo è pazzesco e potete anche approfittare del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Ben 200 euro di risparmio non si vedono spesso per questo prodotto e con Amazon Prime potrete riceverlo a casa vostra in pochissimi giorni senza pagare le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.