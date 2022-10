Samsung Galaxy Watch5: pezzo in CADUTA LIBERA

Oggi Amazon ha deciso di fare uno sconto pazzesco. Puoi portarti a casa un bellissimo smartwatch pagandolo ben 77 euro in meno del suo prezzo originale. Metti subito nel tuo carrello il fantastico Samsung Galaxy Watch5 a soli 222,50 euro, anziché 299 euro.

Davvero un’ottima offerta da non perdere. Potrai avere al tuo polso uno smartwatch spettacolare, con un bellissimo design alla moda e tantissime funzioni per essere sempre in forma. Cassa da 40 mm per un ampio display dai colori intensi. Cinturino in morbido silicone molto confortevole e batteria con ricarica rapida.

Approfitta di questa offerta estremamente vantaggiosa. Fai presto però perché i pezzi disponibili sono pochi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch5 a soli 222,50 euro. Le spese di spedizione sono completamente gratuite per i clienti Prime.

Samsung Galaxy Watch5: fitness tracker d’eccellenza

Samsung Galaxy Watch5 è un vero portento. Potrai monitorare il sonno con la tecnologia di tracking avanzata che pianifica l’ora per andare a dormire, rileva il russamento e traccia le fasi del tuo sonno. Così potrai comprendere e migliorare il tuo stato di salute. È resistente all’acqua e ha un display molto robusto realizzato in cristallo di zaffiro, per resistere agli urti e ai graffi.

Potrai svolgere fino a 90 esercizi tracciabili dal tuo smartwatch per tenerti sempre in ottima forma. Controlla il tuo cuore mentre svolgi un’attività sportiva e traccia i progressi che hai fatto durante la settimana. Ha una ricarica veloce che può passare dallo 0% al 45% in soli 30 minuti. Potrai tenerlo al polso per tutto il tempo che desideri.

Non aspettare che il prezzo salga di nuovo. Approfitta di questa super offerta e metti nel tuo carrello il fantastico Samsung Galaxy Watch5 a soli 222,50 euro, anziché 299 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.