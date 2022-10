Samsung Galaxy Watch5 LTE è in SUPER OFFERTA oggi su Amazon

C’è spazio anche per il Samsung Galaxy Watch5 tra le offerte Amazon di oggi. Lo smartwatch di Samsung, presentato un paio di mesi fa, è, infatti, protagonista di un’ottima offerta con uno sconto di 60 euro che lo rende ancora più conveniente.

Grazie alla promozione in corso su Amazon, infatti, è possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch5 al prezzo scontato di 289,90 euro invece che 349,90 euro. L’offerta è davvero ottima considerando che si tratta di uno smartwatch appena arrivato sul mercato.

Il modello in offerta è dotato di connettività LTE ed è la versione da 40 mm. In sconto ci sono tutte e tre le colorazioni dello smartphone. Dando un’occhiata alle offerte dell’Amazon Warehouse, inoltre, potete risparmiare qualche decina di euro extra, acquistando lo smartwatch a meno di 250 euro. Per il modello solo Bluetooth, invece, è necessario mettere in conto una spesa di poco più di 200 euro.

Samsung Galaxy Watch5: lo smartwatch da comprare a questo prezzo

Il Samsung Galaxy Watch5 è uno smartwatch completo, vero e proprio punto di riferimento dell’offerta di wearable di casa Samsung. Il dispositivo include una serie di sensori che consentono un monitoraggio completo della salute dell’utente oltre che del sonno, grazie alla tecnologia di tracking specifica sviluppata da Samsung.

Da notare che lo smartwatch di Samsung supporta la ricarica rapida (bastano 30 minuti di carica per avere il 45% di autonomia) ed è super resistente (fino a 1,6 volte in più rispetto al suo predecessore). Anche il software è ottimo e ampiamente personalizzabile da parte dell’utente.

Con la nuova offerta di Amazon, quindi, l’acquisto del Samsung Galaxy Watch5 LTE da 40 mm è fortemente consigliato. Il prezzo è scontato a 289 euro invece che 349 euro con la possibilità di ottenere un bello sconto. Se, invece, preferite il modello Bluetooth potete mettere in conto una spesa di poco più di 200 euro, sempre facendo riferimento all’offerta di Amazon che trovate linkata qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.