Samsung Galaxy Watch5, lo smartwatch TOP DI GAMMA si SVENDE su Amazon

Esistono alcune offerta su Amazon che non è possibile farsi scappare per nulla al mondo, come quella di oggi che vede l’ottimo smartwatch di fascia premium Samsung Galaxy Watch5 venduto al minimo storico. Infatti, con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare ben 112€, il wearable del colosso hi-tech costa appena 217€ ed è pronto fin da subito a conquistarti con il suo design di altissimo livello e le numerose funzioni.

Realizzato con materiali con un look & feel premium e munito di un bellissimo pannello circolare ad altissima risoluzione, il wearable di Samsung è considerato da milioni di utenti come il numero uno assoluto del momento.

Offerta Amazon da non perdere per l’ottimo Samsung Galaxy Watch5

Il merito è anche, ma non solo, delle numerosissime funzionalità hi-tech legate alla salute e anche al fitness. Samsung Galaxy Watch5, infatti, monta un precisissimo sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco, registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche effettuare un ECG (elettrocardiogramma) in ogni momento della giornata.

A tutto ciò si aggiunge poi il supporto a un gran numero di attività fisiche all’aperto e al chiuso per registrare le tue prestazioni e aiutarti a restare in forma, quasi come se avessi un coach virtuale sempre a tua disposizione.

A questo prezzo e con questo sconto non puoi non mettere subito nel carrello il top di gamma dei wearable del momento, a maggior ragione quando ti arriva a casa in appena 1 giorno senza spese di spedizioni con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.