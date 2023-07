Samsung Galaxy Watch4: uno smartwatch che al polso BRILLA (-120€)

Metti al polso uno SmartWatch che può essere definito come tale. Non solo un bel display tecnologico ma sensori di ultima generazione per avere a portata di mano un accessorio che diventa un vero e proprio assistente nella tua vita di tutti i giorni. Non posso che sta parlando di Samsung Galaxy Watch4 nella sua versione da 44 mm.

Bello, casual e perfetto sia per lui che per lei è un prodottino di cui non fare a meno. Proprio ora è la tua occasione di agire visto che è disponibile su Amazon con un bel ribasso del 41%. Lo porti a casa risparmiando più di 100 euro e completando l’acquisto con appena 176,99€. Stai ancora aspettando?

Le spedizioni, con i servizi Prime, sono completamente gratuite oltre che rapide in tutta Italia.

Samsung Galaxy Watch4: lo smartphone che non te ne priva una

Una volta che indossi al tuo polso uno Smartwatch come Samsung Galaxy Watch4, capisci esattamente cosa voglia dire avere un assistente a portata di mano. Oltre ad essere comodissimo perché è leggero e con un design sottile, non te ne disfai più indossandolo giorno e notte com’è giusto che sia.

Non ti preoccupare perché dalla sua parte ha un’ottima batteria che non ti abbandona mai nella tua giornata quotidiana quindi hai ben pochi dubbi da avere in merito.

Con display super luminoso che puoi modificare e personalizzare attraverso i vari quadranti presenti in sistema, il Galaxy Watch ti mette a portata di dito un sacco di informazioni riguardanti la tua salute, l’attività sportiva e anche la vita quotidiana.

Grazie al GPS integrato e alle varie modalità di allenamento sai quante calorie consumi, quanti passi effettui e tante altre informazioni varie. Puoi altresì monitorare la pressione sanguigna, il sonno ed effettuare ECG grazie al sensore innovativo posto al di sotto della ghiera.

Insomma, queste sono soltanto alcune delle sue caratteristiche ma sono sicura che hanno stuzzicato la tua attenzione. Pronto a scoprire Samsung Galaxy Watch4 su Amazon? Collegati sulla pagina dove lo trovi in offerta a soli 176€.

Le spedizioni, con i servizi Prime, sono completamente gratuite oltre che rapide in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.