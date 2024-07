Samsung Galaxy Watch4: tuo con meno di 100€ su Unieuro

Ci vogliono meno di 100€ per portare a casa il fantastico e intramontabile Samsung Galaxy Watch4 40 mm. Oggi è in offerta speciale su Unieuro. Acquistalo adesso a soli 99,99€, invece di 219,90€. Si tratta di un’ottima opportunità per avere al polso uno smartwatch top di gamma.

Tantissime funzionalità garantiranno una gestione pratica e sicura di notifiche, salute e allenamento. Questo orologio smart sarà in grado di determinare diversi aspetti del tuo corpo, per fartelo conoscere meglio e raggiungere gli obiettivi. La consegna gratuita a casa è inclusa.

Samsung Galaxy Watch4 40 mm: la soluzione perfetta al tuo polso

Con il Samsung Galaxy Watch4 40 mm al tuo polso hai un vero alleato per salute, forma fisica e allenamento. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 99,99€. Una promozione incredibile che trovi solo su Unieuro e che, con PayPal o Klarna, ti permette di pagarla in 3 rate a tasso zero.

La ghiera in alluminio è super resistente, leggera e completamente touch. Gestisci al meglio tutte le informazioni creando il tuo display personalizzato. Tutte le notifiche dello smartphone ti arrivano al polso, in base alle impostazioni scelte, comprese chiamate e messaggi a cui puoi rispondere dall’orologio stesso.

Grazie al Galaxy Watch4 hai sotto controllo molti parametri della tua salute. I suoi sensori professionali misurano frequenza cardiaca, composizione corporea, livello di stress, qualità del riposo e molto altro ancora. Acquistalo ora in offerta speciale a soli 99,99€, invece di 219,90€.