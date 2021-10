Samsung Galaxy Watch4: SUPER aggiornamento, tante novità

Durante l'ultimo evento Samsung, il colosso sud coreano ha svelato le novità in arrivo con l'aggiornamento per Galaxy Watch4, il suo smartwatch di punta. Disponibile da oggi, 20 ottobre, per il momento sarà accessibile solo per i modelli Bluetooth, ma presto arriverà anche per le edizioni LTE. Il rollout, progressivo, dovrebbe coprire nel breve periodo anche l'Italia (non sappiamo se includerà tutte le nuove funzionalità).

Samsung Galaxy Watch4: l'aggiornamento

Una serie di novità, sopratutto dedicate alla personalizzazione. Innanzitutto, adesso l'utente avrà la possibilità di scegliere fra 4 nuove watch face personalizzabili a piacimento. Si potrà scegliere fra la versione “Info Brick”, con i dati che ti interessa avere sotto controllo, la “Basic Dashboard”, la watch face dedicata al meteo oppure quella dei “Live Wallpaper”, molto simili a quelli di Z Fold 3 e Flip 3.

Inoltre, si aggiorna il quadrante “MhyPhoto+“, che ora supporta anche video e GIF di animali come sfondo e non solo: puoi anche aggiungere nuovi tipi di complicazioni.

Per finire, anche la watch face “Steps Challenge” si arricchisce di nuove animazioni.

Oltre alla personalizzazione, con l'ultimo aggiornamento, sul Watch4 arrivano nuove gesture, che permetteranno di interagire più facilmente con lo smartwatch. Con un semplice “knock, knock” (tocco di nocca), sarà possibile compiere azioni rapide personalizzabili, come l'apertura di una app. Infine, ritorna sui wearable Samsung il rilevamento delle cadute accidentali.

Una serie di novità che arricchiscono il già interessante Samsung Galaxy Watch4, quindi. Per adesso, l'aggiornamento è disponibile al download solo sulle versioni Bluetooth, per i modelli LTE arriverà successivamente. Non resta che capire quando l'update verra rilasciato sulle unità commercializzate in Italia.