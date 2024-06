Samsung Galaxy Watch4: smartwatch in sconto del 9%!

Quante volte ti sei ritrovato a dover tirare fuori lo smartphone durante un allenamento o mentre lavoravi, quando invece ti sarebbe bastato avere uno smartwatch per capire quali notifiche fossero importanti e quali no? Da adesso, puoi facilitare la gestione di chiamate, messaggi, pagamenti e addirittura del tuo allenamento con lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 in sconto del 9% solo per pochissimo ancora! Se lo porti a casa oggi, te lo assicuri ad appena 117,00€ invece di 129,00€.

Samsung Galaxy Watch4: stiloso, comodo e potente!

Il Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch progettato per offrirti stile, funzionalità e tecnologia all’avanguardia in un solo dispositivo e il tutto a un prezzo decisamente sotto la media. Dotato di un elegante design circolare, il Watch4 si adatta a qualsiasi polso grazie alle sue opzioni di personalizzazione, inclusi diversi quadranti e cinturini intercambiabili. Il display Super AMOLED offre una nitidezza eccezionale e una visualizzazione vivida, garantendo un’esperienza visiva superiore.

Il Galaxy Watch4 è alimentato dal nuovo sistema operativo Wear OS, sviluppato in collaborazione con Google, che offre una navigazione fluida e un accesso semplificato a un’ampia gamma di app e servizi. Questo smartwatch è equipaggiato con un potente processore e una memoria ampia, che assicurano prestazioni rapide e reattive.

Tra le funzionalità di punta del Galaxy Watch4 ci sono le avanzate capacità di monitoraggio della salute e del fitness. Include un sensore BioActive che permette di misurare la composizione corporea, il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e persino l’ECG. Inoltre, offre il monitoraggio del sonno, dell’attività fisica e del livello di stress, fornendo una panoramica completa del benessere personale.

Puoi ricevere notifiche, rispondere a chiamate e messaggi, e controllare la musica direttamente dal polso. Con una batteria di lunga durata e la resistenza all’acqua, inoltre, il Samsung Galaxy Watch4 è ideale se cerchi uno smartwatch versatile e affidabile, perfetto per ogni occasione di lavoro e non. Portalo a casa subito finché è in sconto del 9% su Amazon!