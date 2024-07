Samsung Galaxy Watch4: PREZZO STRACCIATO su Unieuro

Un’offerta mirabolante è ora disponibile su Unieuro, ma devi sbrigarti perché sta andando a ruba e le scorte stanno terminando. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch4, ora a soli 99,99€, invece di 219,90€. Si tratta di un’occasione imperdibile da prendere al volo.

Questo smartwatch pazzesco è un ottimo alleato per la tua salute, il tuo allenamento e la tua forma fisica. La cassa in alluminio da 40mm è resistente e completamente impermeabile all’acqua. Approfitta della consegna gratuita a casa e della possibilità di pagare a tasso zero con PayPal o Klarna.

Samsung Galaxy Watch4: bello, utile ed economico

Il top di gamma Samsung Galaxy Watch4 è ora in offerta speciale a un prezzo stracciato. Acquistalo subito su Unieuro! Una volta al polso hai un perfetto gestore della tua vita. Salute, allenamento e forma fisica saranno aspetti fondamentali per i suoi sensori professionali.

Misurando la tua composizione corporea, il Galaxy Watch4 è in grado di dirti se ti stai allenando troppo o troppo poco. Inoltre, ci sono tantissime modalità sportive che è in grado di monitorare. Perciò devi solo iniziare ad allenarti per registrare i tuoi progressi e avere tutto sotto controllo.

Frequenza cardiaca, livello di stress, qualità del sonno e fasi del ciclo sono monitorati regolarmente. Addirittura puoi effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che vuoi e misurare la pressione arteriosa in pochi secondi. Acquista ora il tuo Galaxy Watch4 a soli 99,99€, invece di 219,90€.