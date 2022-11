Samsung Galaxy Watch4: prezzo SGRETOLATO del 55%

Bomba pazzesca di Amazon al limite della follia con questo sconto che ti permette di risparmiare 219 euro sul totale. Metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch4 a soli 179,99 euro, invece che 399 euro.

Sicuramente a questo prezzo è un best buy da non farsi scappare. Uno smartwatch molto bello con un quadrante da 46 mm e ghiera rotante. Lo potrai usare per il fitness e per lo sport. Riesce a monitorare il tuo stato di salute in modo preciso e in tempo reale. Ha il GPS integrato e la possibilità di ricevere notifiche. Scegli tra le tante attività sportive e addirittura personalizza l’allenamento che vuoi tu.

Samsung Galaxy Watch4: smartwatch epico a un prezzo mai visto

Questo smartwatch ha un design molto elegante ed è realizzato con materiali di ottima qualità che ti permettono di sfoggiare il tuo stile. Possiede diverse funzioni che ti aiutano a migliorare la tua salute. Ad esempio grazie al sensore Samsung BioActive puoi monitorare l’ECG e la pressione del sangue in tempo reale.

Scegli tra le 90 e più attività sportive per svolgere i tuoi esercizi e rimanere in salute. Conta i passi, controlla le calorie e addirittura puoi dare un nome al tuo allenamento personalizzato. Sfida i tuoi amici per rendere l’allenamento divertente e porti dei nuovi obiettivi da raggiungere. È dotato di protezione IP68 per resistere all’acqua e alla polvere e ha una batteria che dura tantissimo.

Non ti fare sfuggire questa occasione più unica che rara. Per evitare di perderla dovrai essere rapido. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch4 a soli 179,99 euro, invece che 399 euro. Se preferisci potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.