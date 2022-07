Samsung Galaxy Watch4, l'ottimo wearable è tuo con il 41% di sconto

Inutile girarci intorno: Samsung Galaxy Watch4 in offerta su Amazon con il 41% di sconto è una di quelle occasioni che ti capitano una sola volta nella vita, a maggior ragione quando riguarda l’ultima generazione di smartwatch di fascia alta più apprezzata degli ultimi tempi.

Il wearable di Samsung, infatti, è universalmente riconosciuto come uno tra i migliori smartwatch attualmente disponibili sul mercato e in grado di soddisfare ogni tua singola necessità a 360°.

Samsung Galaxy Watch4 è un acquisto obbligato a questo prezzo su Amazon

Il design è di altissimo livello grazie a una cassa circolare impermeabile realizzata in materiali premium, mentre il display touch AMOLED ad altissima risoluzione è una gioia per gli occhi anche sotto la luce direttamente del sole. Inoltre, il device di Samsung monta una lunga serie di sensori e di tecnologie software pensate per il tracking preciso e costante della tua salute e dell’attività fisica.

Ad esempio, sul retro è presente un precisissimo sensore HR che non si limita solo a registrare la frequenza cardiaca 24/7, ma monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e ti permette anche di registrare un ECG in tempo reale da condividere rapidamente con il tuo medico di fiducia. Il wearable è inoltre un coach virtuale a tutti gli effetti: una volta allacciato al polso è in grado di registrare automaticamente il tipo di allenamento in corso offrendoti tutte le informazioni di cui hai bisogno per migliorare le tue prestazioni fisiche.

Non puoi non prendere al volo questa occasione di Amazon ora che l’ottimo e versatile smartwatch di fascia alta di Samsung è disponibile all’acquisto al prezzo di un comune fitness tracker di fascia economica. Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’incredibile wearable del colosso sudcoreano fintanto che puoi riceverlo a casa con lo sconto del 41%.

