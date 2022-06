Samsung Galaxy Watch4, lo smartwatch dei tuoi sogni a -43% su eBay

Inutile girarci attorno: Samsung Galaxy Watch4 in offerta su eBay con il 43% di sconto è l’occasione del momento per allacciare al posto uno tra i migliori smartwatch disponibili sul mercato e certamente uno dei device meglio riusciti al colosso sudcoreano.

A questo prezzo, infatti, se lo acquisti adesso, ricevi a casa un vero top di gamma che saprà soddisfarti sotto tutti i punti di vista partendo dal design e arrivando fino alle specifiche tecniche e le feature per il tracking dell’attività fisica e della salute.

Samsung Galaxy Watch4 crolla su eBay con il 43% di sconto: prendilo al volo

Dotato di una cassa circolare in alluminio molto leggera e resistente che abbraccia un display altrettanto circolare ad altissima risoluzione, il wearable di Samsung è famoso in tutto il mondo per il perfetto mix tra tecnologia, design e un gran numero di sensori. A tal proposito, il sensore HR di Samsung Galaxy Watch4 non solo registra costantemente la frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, ma tiene anche traccia della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e ti permette anche di registrare un ECG (elettrocardiogramma) che puoi condividere con il tuo cardiologo di fiducia.

Lo smartwatch è anche un coach virtuale a tutti gli effetti grazie all’elevato numero di attività fisiche che può registrare automaticamente per tenere traccia dei tuoi miglioramenti, le calorie bruciate, la distanza percorsa e molto altro.

Non perdere altro tempo e acquista subito lo smartwatch di Samsung fintanto che è in offerta su eBay al prezzo più basso mai raggiunto finora. Infatti, a questo prezzo, il wearable di fascia premium si insinua all’interno della fascia economica del mercato avendo dalla sua un gran numero di funzionalità di alto livello che lo rendono ancora più interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.