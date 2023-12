Samsung Galaxy Watch4 in Rosa CROLLA A 99€!

Grazie al potente sensore Samsung BioActive, puoi tracciare la massa muscolare, la massa grassa, l’acqua corporea e persino la massa ossea. Queste informazioni offrono una panoramica dettagliata del tuo corpo, facilitando la comprensione e il raggiungimento degli obiettivi fitness. Il Galaxy Watch4 offre una vasta gamma di opzioni per il monitoraggio delle attività fisiche. Dal contapassi al monitoraggio del sonno, dal controllo del ritmo cardiaco al monitoraggio dello stress, questo smartwatch è un compagno completo per il tuo benessere. Sfrutta il GPS integrato per tracciare le tue attività all’aperto con precisione.

Grazie al sensore Samsung BioActive, potrai inoltre monitorare pressione sanguigna ed elettrocardiogramma in tempo reale, fornendo informazioni vitali sulla tua salute. Queste funzioni risultano preziose per una comprensione approfondita della tua salute generale e per individuare eventuali segnali da tenere sott’occhio.

Il monitoraggio del sonno è un’esperienza top con il Galaxy Watch4, che analizza le diverse fasi del sonno, tra cui profondo, leggero e REM. Ulteriori funzionalità includono il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue e la rilevazione del russare, contribuendo a una gestione completa del tuo riposo notturno.

Compatibile con smartphone Android dalla versione 6.0 in poi con RAM superiore a 1,5 GB, le dimensioni del Galaxy Watch4 sono di 40,4 x 39,3 x 9,8 mm, con un display circolare Super AMOLED da 1,2 pollici (30,4 mm) che offre una visione nitida e dettagliata.