Samsung Galaxy Watch4, il MIGLIOR wearable crolla per il Prime Day

Il 45% di sconto per l’ottimo Samsung Galaxy Watch4 è l’occasione del Prime Day per allacciare al polso uno tra i migliori smartwatch del momento e verosimilmente il device che andrà più a ruba durante queste giornate frenetiche di offerte Amazon.

Ad appena 149€, infatti, hai a portata l’occasione del secolo per acquistare un device che ha tutte le carte in regola per assicurarti sempre un’eccellente esperienza di utilizzo sotto ogni punto di vista.

Sconto pazzo per Samsung Galaxy Watch4 durante il Prime Day di Amazon

Oltre a essere realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel assolutamente di primo livello, il wearable del colosso sudcoreano è anche ricco di funzionalità all’avanguardia per il tracking della salute e dei tuoi allenamenti.

Frontalmente trova posto un bellissimo display touch ad alta risoluzione e perfettamente calibrato per un’ottima usabilità anche sotto la luce diretta del sole, mentre sul retro è presente un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente il battito cardiaco, monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) ed effettuare un ECG completo a richiesta.

A tutto ciò si aggiunge poi una batteria di lunga durata, l’impermeabilità all’acqua e il supporto a numerose attività fisiche in palestra e non per migliorare la tua forma fisica con consigli e informazioni aggiuntive.

Se non lo acquisti subito con il 45% di sconto perderai l’occasione di allacciare al polso uno smartwatch bellissimo e ricco di funzioni a un prezzo davvero ridicolo. Hai tempo fino alle 25:59 del 12 ottobre per deciderti, ma se vuoi un consiglio mettilo adesso nel carrello per evitare eventuali cambi di prezzo: ora è il momento giusto per acquistare il bellissimo smartwatch di Samsung.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.