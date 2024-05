Samsung Galaxy Watch4: finalmente in offerta ad un prezzo imperdile

Tanta tecnologia firmata Samsung Galaxy sempre al polso: non c’è mai stato un momento migliore per acquistare questo smartwatch. Il Samsung Galaxy Watch4 è in fortissimo sconto su Amazon: lo paghi appena 124€, con un enorme risparmio sul suo prezzo di lancio. Un’occasione estremamente ghiotta per chi vuole un wearable della Samsung senza per questo dover investire le somme impegnative richieste dai modelli più recenti.

Il Galaxy Watch 4 utilizza il chipset Exynos W920 con 1.5GB di RAM, offrendo prestazioni fluide e reattive. Grazie al sistema operativo Wear OS 3.0, personalizzato con l’interfaccia One UI Watch 3 di Samsung, gli utenti hanno accesso a una vasta gamma di app tramite il Google Play Store. Questa combinazione di hardware e software rende l’orologio molto veloce e affidabile.

Per quanto riguarda le funzionalità di salute e fitness, il Galaxy Watch 4 è dotato di un nuovo sensore 3-in-1 che offre il monitoraggio dell’ECG, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e il monitoraggio della composizione corporea. Supporta il tracciamento di 95 tipi di allenamenti, inclusi quelli più specifici, ed è in grado di rilevare automaticamente alcuni tipi di esercizi. Inoltre, il rilevamento del sonno è stato migliorato con la misurazione continua dell’ossigeno nel sangue e la rilevazione del russamento​.

Il Galaxy Watch4 è tutt’oggi uno smartwatch versatile e completo in tutto. Non perdere l’occasione di acquistarlo ad un prezzo imbattibile!