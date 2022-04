Samsung Galaxy Watch4, crollo di prezzo per l'ottimo smartwatch (-46%)

L’offerta di oggi di Amazon sull’ottimo Samsung Galaxy Watch4 è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di uno smartwatch di fascia premium a un prezzo quasi regalato.

Infatti, grazie a uno sconto del 46%, hai la possibilità di ricevere a casa in 1 giorno un wearable incredibile al prezzo che pagheresti per un device di fascia media.

Incredibile offerta di Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy Watch4 (sconto 46%)

Realizzato in materiali di altissimo livello e con un design curato in ogni minimo dettaglio, lo smartwatch di Samsung è il punto di riferimento del settore per quanto riguarda i device dotati del sistema operativo Wear OS 3 di Google. Non solo si integra alla perfezione con Android (volendo lo puoi utilizzare anche su iOS, tramite l’applicazione Wear OS), ma dispone di tutte le specifiche che ti aspetteresti da un device di fascia alta.

Il display ad altissima risoluzione è una gioia per gli occhi ed è luminosissimo anche sotto la luce diretta del sole, mentre sotto la scocca è presente un mix di tecnologie, sensori e algoritmi realizzati per tenere traccia delle informazioni più importanti durante gli allenamenti e non solo. Infatti, il sensore BioActive di Samsung ti permette di effettuare un ECG (elettrocardiogramma) in qualunque momento della giornata e misura anche la pressione sanguigna.

Dotato di GPS integrato, il wearable non solo registra la distanza percorsa, i passi e le calorie bruciate, ma tiene traccia anche delle tue prestazioni durante una vasta gamma di allenamenti per darti modo di migliorare: è praticamente un coach personale sempre al tuo fianco, in qualunque momento. Dotato di una cassa da 40 o 44 mm e con connettività Bluetooth o LTE per restare connessi anche senza rete Wi-Fi nelle vicinanze, a questo prezzo è impossibile non acquistarlo.

Costa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di Samsung.