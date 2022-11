Samsung Galaxy Watch4 Classic: un GIOIELLO al polso a prezzo HOT (-48%)

Ti sembrerà una follia o il classico errore di prezzo che spesso senti nominare online, ma ti assicuriamo che è tutto vero: questa offerta di Amazon ti permette di acquistare il bellissimo Samsung Galaxy Watch4 Classic al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, con uno sconto del 48% che ti fa risparmiare ben 177 euro, con il Black Friday puoi finalmente realizzare il sogno di allacciare al polso il più bel smarwatch di fascia alta.

Realizzato con materiali premium che gli donano un look & feel epico, il wearable di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Amazon svende completamente il bellissimo Samsung Galaxy Watch4 Classic

La cassa circolare, ad esempio, è realizzata in acciaio inox, monta una ghiera ruotante e un display touch a colori e ad altissima risoluzione. Sul retro, un precisissimo sensore HR registra costantemente la frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) ed è anche in grado di effettuare un ECG (elettrocardiogramma) tutte le volte che vuoi.

Come se non bastasse a tutto ciò si aggiunge anche un incredibile set di algoritmi per registrare e riconoscere automaticamente gli allenamenti in corso: ti basta allacciarlo al polso ed è subito pronto a valutare le tue prestazioni fisiche dandoti anche consigli su come migliorarti.

Insomma, questa offerta di Amazon è la tua occasione d’oro per mettere le mani sull’epico smartwatch di Samsung.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.