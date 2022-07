Samsung Galaxy Watch4 Classic, smartwatch STUPENDO a prezzo REGALO

L’offerta di Amazon di oggi per l’ottimo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic è una di quelle che capitano una volta nella vita: solo oggi puoi acquistarlo con il 48% di sconto ad appena 209€, prezzo più basso mai raggiunto prima.

Il wearable del colosso sudcoreano è considerato da milioni di persone come il miglior smartwatch attualmente disponibile sul mercato, e a buon vedere; con un design realizzato con materiali premium e un gran numero di sensori, il fitness tracker saprà soddisfare tutte le tue esigenze senza mai un tentennamento.

Samsung Galaxy Watch4 Classic con il 48% di sconto su Amazon: affare d’oro

La cassa circolare in acciaio inox abbraccia un bellissimo display touch a colori ad altissima risoluzione, mentre la ghiera circolare rotante è ideale per controllare l’interfaccia e tantissime funzioni sportive in maniera intelligente. Samsung Galaxy Watch4 Classic è anche un device in grado di tracciare i più importanti parametri sulla tua salute e sugli allenamenti: registra costantemente il battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche l’ECG (elettrocardiogramma). In palestra monitora costantemente le tue prestazioni fisiche per registrare i tuoi allenamenti e darti la possibilità di migliorarti.

Quest’oggi non hai proprio scuse per non acquistare subito l’ottimo smartwatch di Samsung fintanto che è in sconto del 48% su Amazon; a questo prezzo hai la certezza di allacciare al polso un wearable di fascia premium in grado di soddisfare tutte le tue esigenze. Mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno senza spese di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.