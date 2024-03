Samsung Galaxy Watch4 Classic (46 mm): IMPERDIBILE a soli 169€ (-58%)

Grazie alle offerte folli di Amazon, oggi sarai in grado di portarti a casa uno smartwatch di punta del colosso sudcoreano veramente unico nel suo genere. Di fatto, se stai cercando un orologio intelligente che sia in grado di unire, al contempo, stile, funzionalità e convenienza, non possiamo non suggerirti l’acquisto del Samsung Galaxy Watch4 Classic che, in versione con scocca da 46 mm, si porta a casa con soli 169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con un risparmio medio sul valore di listino pari al 58%. Il modello in questione ha la cassa in acciaio inox nera con cinturino in silicone abbinato.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic non solo offre prestazioni avanzate, ma è anche un gioiello di design. Con la sua scocca elegante da 46 mm, questo smartwatch si adatterà perfettamente al tuo polso donandogli un aspetto raffinato e sofisticato. Altresì è dotato di sensori avanzati, così sarai in grado di tenere sotto controllo costantemente la tua frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il sonno e molto altro ancora. Inoltre, grazie ad una tecnologia apposita, potrai fare un ECG (elettrocardiogramma), così da avere una panoramica completa della tua salute cardiaca.

C’è poi una vasta gamma di funzionalità intelligenti. Riceverai notifiche dal tuo smartphone direttamente sul tuo polso, risponderai alle chiamate con un tocco e gestirai facilmente i messaggi. Inoltre, grazie a Wear OS by Google, avrai accesso a un’ampia selezione di app direttamente dal tuo device, da quelle relative al fitness a quelle per la produttività e molto altro ancora. Vanta un display AMOLED da 1,4 pollici, con colori vibranti, dettagli nitidi e con una luminosità elevata. Infine, con una singola carica, potrai beneficiare di 40 ore di utilizzo; potrai passare tranquillamente dalla giornata lavorativa alla serata in palestra senza preoccupazioni.

Su Amazon, con lo sconto del 58%, potrai portarti a casa la versione con scocca da 46 mm per soli 169,00€; non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e acquista adesso il Samsung Galaxy Watch4 Classic.